Шведы развенчали популярный миф о вымирании мамонтов

Эксперты из Шведского музея естественной истории в Стокгольме при участии коллег из Дании выяснили кое-что новое о вымирании мамонтов. Появились данные их отчета.

В ходе своей работы ученые проанализировали геном последней популяции мамонтов на нашей планете, то есть стада, поселившегося на острове Врангеля около десяти тысяч лет назад.

В итоге выяснилось, что изолированная группа мамонтов жила на острове в течение последующих шести тысяч лет.

Указывается, что животные произошли максимум от восьми особей, но за два десятка поколений поголовье увеличилось до двухсот-трехсот.

Подчеркивается и то, что, несмотря на признаки инбридинга (близкородственного скрещивания) и низкого генетического разнообразия, вырождение стада не может объяснить причину его окончательного вымирания.

Информируется, что размер популяции мамонтов на острове Врангеля оставался стабильным до самого конца.

Несмотря на то, что данное стадо постепенно накапливало умеренно вредные мутации на протяжении всего своей истории, удалось узнать, что они также избавлялись от наиболее вредных мутаций.

Генетик Лав Дален рассказал: «Мы можем с уверенностью отвергнуть идею о том, что популяция была слишком маленькой и что она была обречена на вымирание по генетическим причинам».

Добавляется, что последних мамонтов в мире могло погубить какое-то случайное катастрофическое событие, иначе они с некоторой вероятностью дожили бы до наших дней.

Ранее мы писали, что ученые хотят клонировать шерстистых мамонтов.