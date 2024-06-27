В Украине планируют отменить отключения света на прифронтовых территориях

В Украине намерены отменить отключения света на прифронтовых территориях. В ближайшие дни будут определены конкретные районы. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, сообщает Hromadske.

«Кабинет министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов», — сказал он.

По его словам, планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применяться.

«Ожидаем, что в ближайшие дни будут определены конкретные районы, которые уже не будут отключать», — добавил Кудрицкий.

Напомним, на утро четверга, 27 июня, в Украине остается крайне сложная ситуация с электричеством.