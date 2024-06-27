В Кремле отреагировали на смену генсека НАТО

Утверждение кандидатуры Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря НАТО вряд ли что-нибудь изменит для России. Такую пессимистическую точку зрения озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вряд ли этот выбор способен что-то изменить в генеральной линии НАТО, который сейчас отдельно, имеем в виду страны-члены под непосредственным руководством США, и вместе, как Северо-Атлантический альянс, работают с целью стратегического подавления РФ», — заявил он.

«Пока это враждебный для нас Альянс», — добавил Песков.

Напомним, Марк Рютте избран новым генсеком НАТО.