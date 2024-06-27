Шольц объяснил, в чем угроза «мирного плана» Путина

Украина не выживет, если «мирный план» главы Кремля Владимир Путин будет реализован. Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, сообщает Bild.

По его словам, ситуация вполне очевидна — Путин по-прежнему продолжает делать ставку на войну и перевооружение.

«Никто не может закрывать на это глаза. И это наиболее ясно отражено в его воображаемом предложении о прекращении огня. Его даже нельзя называть таким словом», — сказал Шольц.

Он напомнил, что Путин требует не только прекратить огонь, но и отдать России территории, которые она не может оккупировать. По подсчетам Bild, это означало бы без боя сдать 26 000 кв. км, что равно территориям некоторых стран.

«От Украины также требуют демилитаризироваться и отказаться от какой-либо военной помощи в будущем. Любой, кто верит, что Украина это переживет и из этого вырастет крепкий мир в Европе, пожалуй, слишком много смотрит Russia Today. К сожалению, Россия не хочет мира. Это Украина, которая подверглась нападению, хочет мира», — подчеркнул Шольц.

Напомним, Путин озвучил бредовые условия для незамедлительного прекращения войны.