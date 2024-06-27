Шевченко высказался о провале Реброва на Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о провале нашей команды на Евро-2024. Он оставил запись в одной из социальных сетей.

Функционер заявил: «Благодарю команду, тренера и наших лучших болельщиков. Как бы ни было сложно сейчас, остаемся едиными. Сильными. Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!».

Как известно, подопечные Сергея Реброва заняли в своей группе последнее место, набрав, как и другие команды, 4 очка, но уступив им по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее сборная Украины по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА.