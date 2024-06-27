Украинцам рассказали, как будут отключать электричество сегодня

В Украине сохраняется непростая ситуация с электричеством. О том, чего ждать в четверг, 27 июня, поведали в «Укрэнерго».

Там говорят, что меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

Также уточняется: «С 17-00 до 23-00 объем ограничений будет больше».

Кроме этого указывается, что из-за масштабности повреждений импорта и аварийной помощи из стран Европы не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Ранее лимиты электричества для Киева выросли.