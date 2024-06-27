Во Львове - вспышка кишечной инфекции

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в одном из заведений отдыха во Львовской области.

Госпитализированы 23 ребенка, сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

У них состояние средней тяжести: общая слабость, повышение температуры тела, боль в животе, тошнота, рвота.

Начато эпидрасследование.

Местные СМИ пишут, что заболели дети 10-16 лет, отдыхавшие на турбазе «Карпаты» в селе Каменка Стрыйского района.