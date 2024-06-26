Глава Пентагона впервые поговорил с новым министром обороны РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин во вторник, 25 июня, впервые провел телефонные переговоры с новым министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

Как рассказал Райдер, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Остин обсудил с Белоусовым войну РФ против Украины. Он подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными ведомствами США и России.

Других деталей переговоров представитель Пентагона не раскрыл.

Отметим, последний разговор между министрами обороны США и России был в марте 2023 года — тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.

Напомним, Белоусов был назначен министром обороны РФ в середине мая.