Глава Пентагона впервые поговорил с новым министром обороны РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин во вторник, 25 июня, впервые провел телефонные переговоры с новым министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.
Как рассказал Райдер, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Остин обсудил с Белоусовым войну РФ против Украины. Он подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными ведомствами США и России.
Других деталей переговоров представитель Пентагона не раскрыл.
Отметим, последний разговор между министрами обороны США и России был в марте 2023 года — тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.
Напомним, Белоусов был назначен министром обороны РФ в середине мая.