В «Дії» появятся новые цифровые документы

В мобильном приложении «Дія» запустили бета-тест свидетельства о браке, разводе и смене имени. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Уже скоро не придется носить с собой бумажные свидетельства, они будут всегда под рукой. Когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену фамилии, имени или оформляете льготы, когда получаете за жену или мужа посылку на Укрпочте», — отметил он.

По словам Федорова, в «Дії» также автоматически по налоговому номеру будет подтягиваться свидетельство о рождении ребенка. Таким образом, не нужно будет больше вводить вручную серию и номер свидетельства.

«Это решит проблему, когда мама меняет фамилию — и свидетельство ребенка из-за этого не подтягивается. А еще будут свидетельства о рождении даже уже совершеннолетних детей», — добавил министр.

Чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно быть гражданином Украины в возрасте 14+ и иметь верифицированный налоговый номер.

Напомним, в «Дії» вскоре появится услуга электронного бронирования.