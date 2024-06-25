В США рассказали, каким видят путь Украины в НАТО

Саммит Североатлантического альянса, который в июле состоится в Вашингтоне, должен показать возможности для полной интеграции Украины в западные структуры, создать прямой и эффективный мост для ее членства в Альянсе и обсудить пути успеха Украины на поле боя. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О’Брайен, передает Укринформ.

«Я думаю, мы увидим по итогам саммита НАТО, а затем на встрече Европейского политического сообщества (EPC) через неделю в Великобритании возможность отметить, что Украина полностью интегрируется в западные структуры, о стремлении к которым заявили ее правительство и народ», — заметил ОʼБрайен.

Он также выразил ожидание, что для Украины будет обеспечен «четкий мост» по членству в Североатлантическом альянсе. Это, по его словам, будет предусматривать продолжение Украины реализации запланированных реформ, чтобы обеспечить эффективное и необратимое движение в Альянс. Он отметил, что этот мост должен быть «хорошо освещенным, коротким, прямым и беспрепятственным».

Кроме того, ОʼБрайен отметил, что параллельно ожидает положительного решения от Европейского Союза, которое раскроет Украине путь к членству в ЕС.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие страны Альянса хотят, чтобы Украина имела успех в боевых действиях. И сейчас, по его словам, время на стороне Украины.

«Мы видим, как динамика на поле боя существенно меняется за последние недели. И это будет еще одной темой обсуждений на саммите НАТО», — добавил представитель Госдепартамента США.

Напомним, Трамп намекнул, что не хочет видеть Украину в НАТО.