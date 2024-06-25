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Новости > В Минздраве назвали симптомы холеры и гепатита и дали советы, как уберечься от инфицирования

В Минздраве назвали симптомы холеры и гепатита и дали советы, как уберечься от инфицирования

Агата Кловская
24.06.24 16:48
352
В Минздраве назвали симптомы холеры и гепатита и дали советы, как уберечься от инфицирования

Основными симптомами холеры и гепатита являются слабость, температура, диарея и головокружение. Поэтому следует употреблять воду надлежащего качества и мыть фрукты, а также овощи перед их потреблением. Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Михаил Росада в эфире национального телемарафона.

По его словам, начало лета эпидемиология называют эпидсезоном, поскольку фиксируется повышение температура, люди чаще употребляют овощи и ягоды с деревьев.

А отключения электроэнергии могут способствовать распространению инфекций. На пищевом производстве, в гастрономе или кафе может испортиться продукция, может нарушиться холодовая цепь в хранении продукции.

«Если речь идет о медицинских учреждениях, хорошо, они обеспечены сейчас генераторами, но также это о хранении вакцин иммунобиологических препаратов», — сказал он.

Росада заявил, что большая часть кишечных болезней проявляется сначала. Человек должен что-то такое сделать, съесть какой-то сомнительный продукт, или не помыть руки перед едой. В основном, основными симптомами являются симптомы общего недомогания, слабость, температура также может появиться, кроме этого речь идет о диарее и головокружении.

«И в любом случае, если есть такие подобные симптомы, первое, что нужно сделать, обратиться к врачу и не заниматься самолечением. А симптомы кишечных заболеваний, которые могут передаваться оральным путем, они очень часто подобные», — сказал он.

При этом при гепатите А особых симптомов сначала может не быть. Как правило, диагностируется уже инфекция, когда у больного желтые и щирые покровы.

Директор Центра общественного здоровья посоветовал есть пищу должным образом, скоропортящуюся лучше не употреблять.

«Употреблять воду надлежащего качества, это или водопроводная вода в тех местах, в которых она надлежащего качества, или бутилированная вода. Если вода сомнительного качества, мы можем ее прокипятить, это как минимум, для того, чтобы сделать ее более безопасной. Мы должны мыть руки перед тем, как употреблять пищу, мы должны мыть фрукты и овощи перед тем, как их употреблять», — добавил Росада.

Также украинцы должны придерживаться температурных режимов приготовления пищи, то есть не допускать употребления плохо прожаренной пищи, или соответственно, непроваренной. Покупать еду стоит в установленных местах, речь идет о продовольственной сети, или государственных рынках.

Напомним, в Минздраве поставили точку в вопросе «эпидемии холеры» на Херсонщине.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, здоровье, холера, гепатит

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