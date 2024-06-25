Матч Евро-2024 с Бельгией рассудит фартовый для Украины арбитр

Английская судейская бригада во главе с Энтони Тейлором рассудит поединок финального тура группового этапа чемпионата Европы между национальной командой Украины и сборной Бельгии. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч Украина — Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Поединок примет «Штутгарт Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

45-летний рефери из Манчестера будет работать в поле. В своей карьере Тейлор дважды судил матчи сборной Украины, и «сине-желтые» дважды победили с одинаковым счетом (2:1). В квалификации к Евро-2020 украинская команда сенсационно обыграла Португалию с голами Яремчука и Ярмоленко, а в Лиге наций одолела Чехию (Коноплянка, Зинченко).

Лайнсменами будут англичане Гари Бесуик и Адам Нанн. Четвертым арбитром стал швед Гленн Нюберг. Тем временем с системой Видеоасисент рефери (VAR) будут работать соотечественники Тейлора Стюарт Аттуэлл и Дэвид Кут, а также немец Марко Фритц.

Напомним, сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024.