Сырский рассказал, что поможет снизить потери

Качественная подготовка, эффективная медицинская помощь и технологическое преимущество — вещи, которые позволят снизить потери во время боевых действий. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

По его словам, он провел встречу с командирами, ответственными за подготовку бойцов, представителями учебных центров, ТЦК и СП, командованием медицинских сил, боевыми медиками, волонтерами и общественными деятелями. На встрече обсуждались факторы, влияющие на сохранение жизней украинских бойцов.

«Обсудили технологическую составляющую, которая влияет на сохранение жизни наших воинов. Одно из направлений — максимальное обеспечение сил обороны Украины современными беспилотными системами различных модификаций и разработка роботизированных платформ. Еще один важнейший аспект — оказание медицинской помощи раненым непосредственно на поле боя, а также своевременная и максимально безопасная эвакуация, в частности, и с использованием наземных роботизированных платформ. Конечно, важно обеспечивать каждого бойца качественными индивидуальными медицинскими аптечками», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 535 660 солдат.