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Новости > В Украине списки отчисленных студентов будут передавать... в ТЦК

В Украине списки отчисленных студентов будут передавать... в ТЦК

Агата Кловская
24.06.24 16:17
208
В Украине списки отчисленных студентов будут передавать... в ТЦК

Вузы Волынской области будут передавать в ТЦК и СП списки отчисленных студентов, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОВА в Facebook.

По данным пресс-службы, одним из вопросов во время очередного заседания Совета обороны области было вступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

К обсуждению привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, учащихся в университетах. Кроме того, заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления , рассказали в пресс-службе.

«По результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации посредством обучения в вузах», — заявил начальник ОВА Юрий Погуляйко.

Напомним, в ТЦК объяснили, кого точно не могут призвать во время мобилизации.

Тэги: Украина, студенты, отчисление, ТЦК

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