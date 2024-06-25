Гастроэнтеролог рассказал о вреде яичной диеты

Российский гастроэнтеролог Владимир Логинов поведал о вреде яичной диете. Сообщил о возможных печальных последствиях.

По его словам, такое питание способно увеличить сердечнососудистый риск, а также нанести вред почкам.

Он сказал: «Яичная диета – очень сомнительная затея, особенно для людей с высоким уровнем холестерина или проблемами сердечно-сосудистой системы, чрезмерное употребление яиц может усугубить эти проблемы».

Добавляется: «Чересчур высокое содержание белка в рационе может увеличить нагрузку на почки и печень, поэтому она противопоказана пациентам с хроническими заболеваниями этих органов».

Указывается также, что яйца не содержат всех необходимых витаминов и минералов, из-за чего подобная монодиета приводит к дефициту многих веществ, а ограниченное количество углеводов – утомляемость и раздражительность из-за низкого уровня сахара в крови.

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