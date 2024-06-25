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Новости > Ученые научились вычислять психов по компьютерным играм

Ученые научились вычислять психов по компьютерным играм

Александр Панько
25.06.24 01:20
71
Ученые научились вычислять психов по компьютерным играм

Международная группа экспертов из Франции и Ирана говорит, что научилась вычислять психов по компьютерным играм. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что они выявили связь между агрессивным поведением в видеоиграх и склонностью человека к насилию и преступлениям в реальной жизни.

Ученые провели опыт с участием 111 преступников, осужденных по тяжким статьям.

Исследователи составили досье добровольцев, включавшее всесторонний обзор их биографии и данные психическом здоровье.

Подопытные проходили разные сценарии в игре, где их персонажам давался выбор: применить оружие сразу или оценить ситуацию, и, по возможности, воздержаться от стрельбы.

Выяснилось, что люди с выраженными психопатическими чертами и осужденные за самые тяжкие насильственные преступления, проявляют повышенную агрессию в видеоиграх по сравнению с другими преступниками.

Специалисты отмечают: «Это подтверждает предыдущие исследования, показавшие, что люди с психопатическими чертами более склонны к импульсивному и агрессивному поведению».

Кроме этого оказалось, что осужденные за лишения человека жизни люди быстрее всего выбирают варианты с насилием в видеоиграх по сравнению с преступниками, оказавшимися в неволе по другим статьям.

Ранее стала известная еще одна польза от игры в «Тетрис».

Тэги: ученые, мир, наука, криминал, компьютерная игра

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