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Новости > Американцы выявили еще одну опасность социальных сетей

Американцы выявили еще одну опасность социальных сетей

Агата Кловская
25.06.24 00:05
109
Американцы выявили еще одну опасность социальных сетей

Эксперты из Иллинойсского университета в Чикаго (США) узнали о еще одной опасности социальных сетей. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что они проанализировали влияние социальных сетей на воспринимаемое чувство одиночества.

В результате было установлено, что во многих случаях сервисы для общения в режиме онлайн и коммуникаций принуждают людей ощущать себя еще более оторванными от общества.

Во время первого этапа опыта специалисты задействовали пользователей интернета в возрасте от 19 до 68 лет. Людей опросили по поводу их осведомленности об алгоритмах популярных социальных платформ и их восприятия того, насколько эти алгоритмы реагируют на их потребности и личность.

Оказалось, что более высокие уровни воспринимаемой нечувствительности алгоритмов были связаны с большим одиночеством во всех возрастных группах.

Указывается, что связь между воспринимаемой отзывчивостью алгоритма и одиночеством варьировалась в зависимости от возраста.

Кроме этого информируется, что среди молодых людей более высокая воспринимаемая отзывчивость алгоритмов была связана с меньшим одиночеством.

Американцы поэтому считают, что поддерживающее алгоритмическое курирование может улучшить социальные связи.

Информируется, что среди пожилых людей более высокая воспринимаемая отзывчивость алгоритмов была связана с повышенным одиночеством, так как такие пользователи могли заменить взаимодействие в режиме онлайн личным общением.

В то же время, во втором опыте 155 студентов приняли участие в опросе, проводившемся в течение четырех недель. Данный этап был направлен на изучение двунаправленной связи между восприятием алгоритмов и одиночеством с течением времени. Добровольцы рассказали о своем одиночестве, восприятии реакции алгоритма и своем поведении в социальных сетях (активные переписки и реакции, или пассивный просмотр страниц).

Выяснилось, что более одинокие люди склонны воспринимать алгоритмы как менее отзывчивые с течением времени.

Исследователи добавляют: «Одиночество способно повлиять на восприятие пользователями алгоритмов социальных сетей, потенциально создавая петлю обратной связи, в которой одиночество порождает еще большее одиночества из-за негативного восприятия алгоритмического курирования».

Удалось выявить и то, что активное и пассивное поддержание связей с общественностью опосредует взаимосвязь между воспринимаемой отзывчивостью алгоритма и одиночеством. Люди, которые воспринимали алгоритмы как поддерживающие, с большей вероятностью комментировали, ставили лайки и просматривали контент в своей социальной сети, что, в свою очередь, было связано с меньшим одиночеством.

Резюмируется, что связь предполагаемой нечувствительности алгоритма с одиночеством не была объяснена поведением по поддержанию отношений, что указывает на то, что могут иметь значение и другие факторы.

Ранее стала известная еще одна польза от игры в «Тетрис».

Тэги: ученые, здоровье, мир, Интернет, наука, социальная сеть

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