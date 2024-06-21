Стало известно об удивительном свойстве орехов

Диетологи поведали об удивительном свойстве орехов. Как оказалось, невзирая на свою высокую калорийность, они не препятствуют снижению веса, а способствуют данному процессу.

Указывается, что ни одно из исследований не выявило негативного влияния орехов на потерю веса, а некоторые опыты и вовсе продемонстрировали, что орехи могут способствовать снижению веса.

Сообщается, что люди, которые ежедневно съедали 40-85 граммов миндаля, арахиса, фисташек или грецких орехов, теряют больше веса, чем те, кто не ел орехи, а диета, обогащенная орехами, дает возможность дополнительно сбросить от 1,3 до 7,2 килограммов.

Дело в том, что орехи богаты полезными ненасыщенными жирами, растительными белками и пищевыми волокнами, которые играют роль в обеспечении чувства сытости и защищают от избыточного потребления калорий.

Резюмируется, что орехи помогают сохранить здоровье сердца, кишечника и мозга.

Ранее популярный диетолог поведал об очень эффективной диете.