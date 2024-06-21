Рост ВВП в Украине замедлился, — Минэкономики

В мае рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 3,7% по сравнению с маем 2023 года. В итоге, за первые пять месяцев 2024 года рост экономики оценивается на уровне 4,3%, сообщило Минэкономики.

«Увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии — все это, к сожалению, сдерживало рост экономики в мае этого года», — заявила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Вместе с тем, рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы морского коридора, а также благодаря высокому спросу на строительные услуги, который поддерживается финансированием восстановления инфраструктуры.

По данным ведомства, ключевыми не решенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также разрушение энергетической инфраструктуры.

«Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы возобновления производственной активности. Также негативными факторами для экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции», — добавили в Минэкономики.

Напомним, стало известно, как растет экономика Украины с начала года.