В развитых странах значительно упала рождаемость

Уровень рождаемости в некоторых развитых странах мира резко упал и, вероятно, останется на низком уровне из-за экономических проблем. Об этом говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Reuters.

Сообщается, что многие решают рожать детей позже или вообще их не иметь.

«Как молодые мужчины, так и женщины все чаще обретают смысл жизни вне отцовства», — говорится в отчете.

Общий коэффициент рождаемости снизился с 3,3 ребенка на женщину в 1960 году до 1,5 ребенка в 2022 году.

«Хотя развитые страны используют разные варианты политики для поддержки семей, экономические расходы и долгосрочная финансовая неопределенность, связанные с рождением детей, продолжают оказывать существенное влияние на решение стать родителями», — сказал Стефано Скарпетта, глава Директората ОЭСР по вопросам занятости, труда и социальных вопросов.

Особенно низкий суммарный коэффициент рождаемости был зафиксирован в Корее — 0,7, а также в Италии и Испании — 1,2 ребенка на одну женщину. Самый высокий показатель был зафиксирован в Израиле — 2,9, в Мексике и Франции — по 1,8.

Средний возраст рожающих женщин вырос с 28,6 лет в 2000 году до 30,9 лет в 2022 году.

Если сравнивать женщин, рожденных в 1935 и 1975 годах, процент бездетных женщин удвоился в Эстонии, Италии, Японии, Литве, Польше, Португалии и Испании.

Давление необходимости быть хорошими родителями, что означает посвящать время воспитанию детей, также побуждает молодых людей откладывать или избегать создания семьи, говорится в отчете.

«Качественные данные из Европы свидетельствуют о том, что одной из важных причин, почему некоторые женщины в возрасте до 30 лет решают отложить рождение детей, является то, что они не верят, что смогут соответствовать идеалу материнства», — еще один вывод социологов.

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