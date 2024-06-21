Россия потеряла треть импорта из-за проблем с платежами

Санкции и проблемы с расчетами нанесли ощутимый удар по российскому импорту. Об этом заявили руководители центрального банка РФ, пишет издание The Moscow Times.

По словам топ-менеджеров, сезонного увеличения импорта в марте-апреле не произошло. На динамике импорта могли отразиться проблемы с платежами.

Вдобавок стоимостный объем импорта в этом году несколько меньше прошлогоднего, а с учетом валютной инфляции и роста расходов сокращение в физическом выражении заметно больше. По оценке аналитиков SberCIB, импорт в Россию сейчас примерно на 30% ниже, чем мог бы быть.

Главной причиной являются сложности с оплатой товаров. Опрос более 1000 компаний показал, что только 15% платежей, совершенных начиная с февраля (когда США пригрозили банкам Китая, Турции и других стран вторичными санкциями), к началу июня дошли до получателей. Большинство других находились на проверке в банке.

Оплата и доставка товаров обходятся импортерам все дороже. Доставка грузов из Китая быстро дорожает и к середине июня достигла максимума с начала 2023 года.

Падающий импорт ведет к сокращению предложения товаров и услуг и росту транзакционных расходов импортеров, что при сохранении высокого внутреннего спроса может иметь проинфляционный эффект, отметили в центробанке РФ.

Напомним, в России резко дорожает доставка товаров из Китая.