Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путин угрожает Южной Корее за решение о предоставлении оружия Украине

Путин угрожает Южной Корее за решение о предоставлении оружия Украине

Александр Панько
21.06.24 15:26
114
Путин угрожает Южной Корее за решение о предоставлении оружия Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что со стороны Южной Кореи будет «очень большой ошибкой» предоставить летальное оружие Украине. Сеул пообещал рассмотреть такую возможность после того, как Северная Корея и Россия подписали соглашение, предусматривающее взаимную помощь в случае «агрессии» против одной из стран. Об этом сообщает Yonhap.

«Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, то мы тоже тогда будем принимать соответствующие решения, чем нынешнее руководство Южной вряд ли будет довольно », — сказал Путин на пресс-конференции в Ханое.

Отметим, что Южная Корея заявила, что рассмотрит возможность поставок оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали договор о взаимной обороне в случае войны.

Напомним, Путин сделал заявление о выводе войск с территории Украины.

Тэги: Владимир Путин, Южная Корея, угрозы

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

«Медведи» атакуют аналог доллара в мире крипты - USDT
20.06.24 14:14

«Медведи» атакуют аналог доллара в мире крипты - USDT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.06.24 16:49

Американцы рассказали, на какие болезни может указывать ухудшение режима сна

21.06.24 16:47

Рост ВВП в Украине замедлился, — Минэкономики

21.06.24 16:16

В развитых странах значительно упала рождаемость

21.06.24 15:40

Россия потеряла треть импорта из-за проблем с платежами

21.06.24 15:09

Британцы узнали о шимпанзе кое-что интересное

21.06.24 14:44

В Беларуси началась «внезапная проверка» боевой готовности войск на границе с Украиной

21.06.24 14:21

Стало известно об удивительном свойстве орехов

21.06.24 14:16

В одной из областей изменили правила передвижения во время комендантского часа

21.06.24 14:15

Ученые выяснили, чем угрожает жара беременным женщинам

21.06.24 13:18

США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО. Первые поставки будут уже летом

21.06.24 10:34

Путин сделал заявление о выводе войск с территории Украины

21.06.24 10:24

Стало известно, как будут действовать графики отключения света 21 июня

21.06.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 531 980 солдат

20.06.24 16:16

США намерены приостановить выполнение всех заказов на Patriot ради поставок Украине, — FT

20.06.24 14:42

В ГПСУ рассказали, могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+

20.06.24 14:17

Дроны СБУ ударили еще по двум нефтебазам в России

20.06.24 13:50

Послы ЕС согласовали 14 пакет санкций против РФ

20.06.24 11:05

Стало известно, когда в Украине могут ослабить графики отключения света

20.06.24 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 530 920 солдат

17.06.24 03:41

Японцы рассказали, почему у мужчин и женщин – разная продолжительность жизни

17.06.24 05:09

Стало известно, почему люди чихают при ярком свете

17.06.24 14:39

НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности

15.06.24 08:54

Войска начинают не воспринимать Зеленского как верховного главнокомандующего, – считает экс-нардеп

19.06.24 04:46

Китайцы создали нейрость, которая может командовать военными

18.06.24 12:56

Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

17.06.24 13:15

ГУР атаковало военные объекты в трех регионах России, — СМИ

15.06.24 09:15

Сегодня - 108 лет со дня рождения украинского кинопродюсера Алексея Ярмольского

18.06.24 03:14

Стало известно, почему тренироваться лучше на свежем воздухе

17.06.24 10:46

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 527 390 солдат

Фото и Видео
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.