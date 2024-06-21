В одной из областей изменили правила передвижения во время комендантского часа

В Ровенской области обновят пропуски, позволявшие передвигаться во время комендантского часа. Об этом написал начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Telegram.

По его словам, был проведен ряд консультаций с силовыми структурами. После этого решено заменить разрешения старого образца. Они уже утратили силу.

Новые пропуска будут иметь уникальный QR-код и более степеней защиты.

Коваль отметил, что ключевое отличие — новое разрешение будет не на автомобиль, как раньше, а на конкретного человека. Таким образом, в комендантский час владелец пропуска сможет передвигаться как на транспорте, так и пешком.

Действительной она будет только при наличии документа, удостоверяющего личность.

Напомним, в приграничной зоне на Виннитчине для мужчин ввели дополнительные ограничения.