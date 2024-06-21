Rheinmetall получил рекордный заказ на снаряды. Часть из них пойдут в Украину

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на 155-мм артиллерийские снаряды. Часть боеприпасов получит Украина, сообщила пресс-служба компании.

Указано, что контракт на общую сумму до 8,5 млрд евро подписали представители Бундесвера и Rheinmetall. Точное количество заказанных боеприпасов не называется, но судя по сумме контракта, речь может идти о нескольких миллионах снарядов.

«Поставки планируется начать в начале 2025 года. Основным покупателем станет ФРГ, которая обеспечит часть поставок в Украину. В заказе также принимают участие страны-партнеры — Нидерланды, Эстония и Дания», — говорится в сообщении.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер назвал заказ «крупнейшим в новейшей истории компании».

Напомним, корпорация из США планирует запустить производство боеприпасов в Украине.