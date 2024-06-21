Ситуация с электричеством в Украине ухудшается – отключения усилят

Ситуация с электричеством в Украине остается очень непростой. Людей предупреждают, что в пятницу, 21 июня, отключения света усилят с 13-00, говорят в «Укрэнерго».

Информируется: «Сегодня меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 13-00 объем ограничений будет больше. Причина – сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты».

Указывается также, что на сегодняшнее утро из-за непогоды были обесточены 53 населенных пункта в Донецкой, Сумской и Черниговской областях.

По иным причинам без энергопитания еще 491 населенный пункт.

Увы, как было сказано, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Кроме этого, по техническим причинам имеются отключение в Днепропетровской области.

Известно, что сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 27 573 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1620 МВт.

Резюмируется, что экспорт не производится и не предусматривается.

Ранее стало известно, как будут действовать графики отключения света 21 июня.