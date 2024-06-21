Украина работает над получением еще нескольких систем Patriot

Украина работает над поставками и получением еще нескольких зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от обстрелов РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил Румынию за решение о передаче Украине системы Patriot.

«Это действительно сильный шаг. И как следствие — будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии также», — сказал президент.

Он добавил, что Украина способна победить имперские амбиции России, и это вернет спокойствие и уверенность всей нашей Европе.

«Мы работаем с командой по поставке еще нескольких Patriot», — сказал Зеленский.

Напомним, Румыния размышляет над передачей Украине системы Patriot, но есть нюанс.