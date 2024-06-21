В Таджикистане ввели ну очень странный запрет

В Таджикистане ввели весьма странный запрет. Президент Эмомали Рахмон накануне подписал закон «О торжествах и церемониях», запрещающий ношение чуждой для культуры страны одежды.
Документом также предусмотрен запрет на идгардак, то есть своеобразные колядки детей на праздники Рамадан и Курбан Байрам.
За несоблюдение данного закона предусмотрен штраф.
Впрочем, пока что не указано точно, какие именно виды одежды считаются чуждыми национальной культуре и запрещены к продаже и ношению.
Ранее мы писали – Таджикский отголосок Афганской войны.