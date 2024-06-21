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Новости > Стало известно, кто возглавит НАТО после Столтенберга

Стало известно, кто возглавит НАТО после Столтенберга

Александр Панько
21.06.24 10:02
124
Стало известно, кто возглавит НАТО после Столтенберга

Следующим генеральным секретарем НАТО станет 57-летний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (возглавляет правительство с 2010-го года), который уходит в отставку со своего поста. Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру в его пользу.

В результате все 32 страны-члена Альянса поддержали кандидатуру Марка Рютте. Официальное объявление о его новой должности генсека НАТО ожидается на следующей неделе.

Тот поведал, что хочет сперва уйти в отпуск на три месяца.

Также политик отметил: «Я изначального не искал этого. Но происходящее в Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу это сделать, все это невозможно было отложить в сторону. Но и, конечно, это невероятно интересная работа».

Марк Рютте добавил, что планирует и дальше жить в Гааге.

Напомним, что Йенс Столтенберг занимает свой пост с 2014-го года. Его полномочия истекают 1 октября.

Ранее Трамп намекнул, что не хочет видеть Украину в НАТО.

Тэги: мир, НАТО, война, Марк Рютте

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