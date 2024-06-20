Румыния размышляет над передачей Украине системы Patriot, но есть нюанс

Сегодня, 20 июня, Румыния будет решать, отправлять ли систему Patriot в Украину. В Минобороны страны утверждают, что сейчас для этого «не лучшее время». Об этом сообщает Euractiv.

Так, Высший совет национальной обороны должен решить, передавать ли систему Patriot Украине, хотя в отчете Министерства обороны страны утверждается, что сейчас для этого не лучшее время.

По данным СМИ, такой доклад от Минобороны Румынии получил президент страны Клаус Иоганнис.

В то же время, документ не исключает полностью данное предложение, поскольку окончательное решение остается за Верховной радой, которую возглавляет Иоганнис.

Ожидается, что на заседании совета состоятся сложные дискуссии между политическими и военными лидерами.

По данным источников, совет может одобрить предоставление системы, если сможет гарантировать, что противовоздушная оборона Румынии не пострадает.

Как замечаю издание, вывод отчета не является неожиданным, учитывая, что министр обороны Анджел Тилвар неоднократно выступал против развертывания этой системы в Украине, поскольку он считает Patriot «незаменимым для защиты национальной территории».

Премьер-министр Марчел Чолаку также выразил оговорку, заявив, что у Румынии пока нет достаточного количества систем Patriot.

Впрочем, он признал, что «размещение системы в Украине может потенциально принести пользу обороне Румынии», хотя это остается «стратегическим решением, которое имеет как плюсы, так и минусы».

Напомним, Италия передаст Украине систему ПВО SAMP-T.