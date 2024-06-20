РФ собирает свою коалицию, — Белый дом

Российский диктатор Владимир Путин пытается собрать коалицию с другими странами, такими как КНДР, Иран, Сирия и, в определенной степени, Китай, однако это не поможет ему в противостоянии целому демократическому миру, который продолжает обеспечивать мощную поддержку Украины. Об этом в среду, 19 июня, заявил старший директор по Европе Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает Укринформ.

Отмечается, что таким образом Карпентер прокомментировал визит Путина в Северную Корею.

«Относительно встречи Путина и Ким Чен Ина в Пхеньяне и всей помпезности и великолепия, отражающих тоталитарный характер режима в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства», — отметил представитель администрации США.

В то же время, по его словам, это свидетельствует о том, где оказалась Россия на мировой арене.

«Ее ближайшими партнерами в мире стали Северная Корея, Иран, Сирия, а также в определенной степени Китай, который хоть и не дает России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения», — отметил Карпентер.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это, по его словам, усугубляет угрозу для Украины, а также для европейской безопасности.

«Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия. Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а затем с примерно 100 странами, поддержавшими принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст», — подытожил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

Напомним, Путин отправился к Ким Чен Ыну.