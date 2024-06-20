В Польше ухудшается отношение к украинским беженцам

Среди поляков уменьшается благосклонность к украинским беженцам. Это касается почти всех сфер, в которых украинцам оказывается помощь. Исключением является только прием украинских детей в польские школы. Такие результаты показали исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, передает Rzeczpospolita.

Результаты исследования свидетельствуют, что только 31% респондентов считает, что Польша обязана помочь Украине, а в январе 2023 года так считали 62%. А вот тех, кто считает, что Польша должна «скорее помочь» — 43%. При этом доля поляков, выступивших против помощи, увеличилась до 19%.

Также 72% польских респондентов считают, что, несмотря на войну Украины с Россией, Польша должна, прежде всего, учитывать собственные интересы, а противоположного мнения придерживаются только 15%.

За два года вдвое возросло количество респондентов, считающих, что Польша не должна оказывать дополнительной поддержки Украине. Больше поляки поддерживают материальную помощь — то есть еду и одежду, но количество ее сторонников упало с 79% до 62%.

Сейчас только 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью расселения, а больше года назад таких было 37%. 61% опрошенных хотят, чтобы украинцы вернулись на родину по окончании войны.

Большинство поляков (95%) также считают, что Польша должна сокращать выплаты пособий украинским беженцам.

Кроме этого, только 7% польских респондентов очень положительно оценивают отношения Польши с президентом Владимиром Зеленским, а 18% очень негативно.

Напомним, Польша планирует отменить выплаты для украинских беженцев.