Весь Эквадор остался без света из-за масштабной аварии

В Эквадоре в среду, 19 июня, произошла масштабная авария, обесточившая всю страну, сообщает Reuters.

Отмечается, что из-за сбоя на линиях электропередач без света осталось около 18 миллионов жителей. А в столице страны Кито перестало работать метро.

«Произошел сбой на линии электропередачи, который вызвал волну отключений, поэтому на национальном уровне нет электроэнергии», — написал исполняющий обязанности министра энергетики Роберто Луке в соцсети X.

Отмечается, что власти работают над ремонтом неисправных линий электропередач.

Напомним, стало известно, корда в Украине могут ослабить графики отключения света.