Ермак рассказал о подготовке Украины ко второму Саммиту мира

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поведал о подготовке нашей страны ко второму Саммиту мира. Говорит, что Россия хочет его сорвать.

Чиновник отметил: «Подготовка ко второму Саммиту мира продолжается. Также мы уже знаем о планах врага по попытке срыва этого саммита. Россиян огорчает поддержка Украины на Западе и среди стран Глобального Юга».

Он добавил: «Впрочем, реальность такова, что справедливый мир согласно Уставу ООН все равно победит попытку врага изменить мировой порядок и правила игры. Их придется принять».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 530 920 солдат.