Маск наехал на Байдена из-за Интернета

Бизнесмен Илон Маск в очередной раз наехал на президента США Джо Байдена. Причиной стал Интернет.

Дело в том, что Белый дом реализует программу, направленную на обеспечение доступа жителей страны к высокоскоростному Интернету, которая обходится бюджету в 42,5 миллиардов долларов.

Миллиардер написал в социальной сети Х: «Эта программа правительства является возмутительной тратой денег налогоплательщиков и совершенно не помогает нуждающимся людям».

Стоит напомнить, что данная программа была одобрена конгрессом США еще в 2021-м году, но до сих пор так и не была реализована.

Накануне комиссар Федеральной комиссии по коммуникациям США Брендан Карр сообщил, что доля населения, получившего доступ к сети в рамках программы, остается крайне низкой: «Годы спустя даже 1% людей не были подсоединены за счет этих средств. Фактически, теперь говорится, что никаких проектов строительства даже не начнется, по меньшей мере, до 2025-го года».

Ранее Маск наехал на Apple из-за искусственного интеллекта.