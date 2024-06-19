НБУ поведал о дефиците валюты в стране

В НБУ сообщили о дефиците валюты в стране. Опубликован «Отчет о финансовой стабильности» за июнь.

Финансовый регулятор сообщат, что с октября прошлого года НБУ перешел в режим управляемой гибкости обменного курса, сопровождавшийся рядом валютных послаблений. Вместе эти решения несколько оживили рынок и увеличили его ликвидность.

Информируется: «Заметный дефицит валюты сохраняется. НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции – основным балансирующим механизмом. НБУ и дальше будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке».

Также говорится о том, что дальнейшее поступление международной помощи и накопленный объем международных резервов предоставляют НБУ требуемый запас прочности, чтобы сохранять активное присутствие на валютном рынке и минимизировать чрезмерную его волатильность.

Отмечается, что прибыль банков от купли-продажи валюты сократилась на треть в годовом исчислении вследствие сужения курсовых спредов – ее доля в операционном доходе банков сократилась до довоенного уровня около 5%.

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