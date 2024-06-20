Американцы объяснили, почему некоторые люди так любят кофе

Эксперты из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) рассказали, почему некоторые люди так любят кофе. Появились данные их отчета.

Специалисты изучили генетические особенности потребления кофе как психоактивного вещества.

В своей работе ученые использовали данные 130,1 тысячи людей обширного генетического проекта 23andMe в США и сравнили их с базой британского банка, содержащей информацию о ДНК 334,6 тысяч человек.

Кроме этого американцы собрали данные о потреблении кофе, и на основании суммы полученных сведений провела полногеномное ассоциативное исследование, чтобы выяснить связь между генами, связанными с пристрастием к кофеину, и особенностями здоровья организма.

Указывается, что анализ обеих когорт предоставил статистические доказательства, что зависимость от кофеина оказалась наследственной чертой: то есть, по словам исследователей, унаследованные от родителей варианты генов влияют на то, сколько кофе будет пить человек.

Впрочем, при этом, не удалось получить однозначные ответы о пользе или вреде от употребления кофеина: были найдены некоторые связи между пристрастием к кофе и склонностью к другим психоактивным веществам.

Подчеркивается, что результаты оказались более сложными, когда речь зашла о психиатрических заболеваниях: в одних случаях анализ показывал положительную корелляцию между кофе и склонности к депрессии, тревожности и биполярному расстройству, но в других вариантах результаты были обратными.

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