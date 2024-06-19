Италия передаст Украине систему ПВО SAMP-T

Италия предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T в рамках девятого пакета военной помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Sky TG24 во вторник, 18 июня.

У министра поинтересовались, будет ли новый пакет военной помощи Украине включать дальнобойные ракеты.

«Он (пакет) будет представлен комитету парламентского контроля безопасности Италии, существует секретность», — ответил глава МИД.

Таяни согласился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, что если снять секретность с военной помощи Украине, то таких вопросов больше не возникнет. В частности, речь идет о стоимости переданной помощи.

«Единственное, что известно, — это то, что для защиты неба над Украиной будет отправлена ​​оборонительная батарея SAMP/T», — сказал министр.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T Mamba предназначен для перехвата различных целей, включая баллистические и крылатые ракеты. Он может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км. Способен сбивать баллистические ракеты на расстоянии до 25 км.

Напомним, в Италии подтвердили планы передать Украине SAMP/T.