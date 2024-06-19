Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Италия передаст Украине систему ПВО SAMP-T

Италия передаст Украине систему ПВО SAMP-T

Агата Кловская
19.06.24 11:23
102
Италия передаст Украине систему ПВО SAMP-T

Италия предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T в рамках девятого пакета военной помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Sky TG24 во вторник, 18 июня.

У министра поинтересовались, будет ли новый пакет военной помощи Украине включать дальнобойные ракеты.

«Он (пакет) будет представлен комитету парламентского контроля безопасности Италии, существует секретность», — ответил глава МИД.

Таяни согласился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, что если снять секретность с военной помощи Украине, то таких вопросов больше не возникнет. В частности, речь идет о стоимости переданной помощи.

«Единственное, что известно, — это то, что для защиты неба над Украиной будет отправлена ​​оборонительная батарея SAMP/T», — сказал министр.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T Mamba предназначен для перехвата различных целей, включая баллистические и крылатые ракеты. Он может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км. Способен сбивать баллистические ракеты на расстоянии до 25 км.

Напомним, в Италии подтвердили планы передать Украине SAMP/T.

Тэги: Украина, Италия, ПВО, SAMP/T

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.06.24 12:04

НБУ поведал о дефиците валюты в стране

19.06.24 11:54

США пообещали сделать все, чтобы прекратить поставки оружия России от КНДР и Ирана

19.06.24 11:27

Ученые впервые увидели, как «пробуждается» черная дыра в реальном времени

19.06.24 10:55

США угрожают Китаю новыми санкциями за поддержку РФ

19.06.24 10:38

Трамп посмеялся над умственными способностями Байдена

19.06.24 10:30

Жертвами жары в Саудовской Аравии стали сотни паломников

19.06.24 10:21

ООН обвинила Израиль в нарушении законов войны

19.06.24 10:21

Оккупанты обезглавили бойца ВСУ в Донецкой области

19.06.24 10:02

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 529 750 солдат

19.06.24 10:02

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 529 750 солдат

18.06.24 16:39

РФ готовит новое наступление в Харьковской области

18.06.24 15:34

В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

18.06.24 15:23

В Ростовской области были атакованы сразу две нефтебазы

18.06.24 12:56

Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

18.06.24 12:07

«Укрэнерго» отменило отключения света до обеда

18.06.24 11:52

В Резерв+ запустили важное обновление

18.06.24 10:53

В Белом доме сказали, когда Украина станет полноценным членом НАТО

18.06.24 10:44

«Укрэнерго» анонсировало круглосуточные отключения света

18.06.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 528 620 солдат

12.06.24 16:52

Американцы поведали, как правильно есть темный шоколад

13.06.24 15:37

Ученые рассказали, как космическое облако заморозило Землю

13.06.24 09:38

«Укрэнерго» опубликовало график отключений света на 13 июня

14.06.24 16:53

Американцы поведали об опасности одиночества для здоровья

12.06.24 14:16

Австралийцы поведали о небывалой пользе листовой зелени

17.06.24 03:41

Японцы рассказали, почему у мужчин и женщин – разная продолжительность жизни

12.06.24 13:32

Ученые рассказали о смертельной опасности энергетических напитков

13.06.24 16:21

Британцы назвали элементарный способ снизить тревожность

12.06.24 15:05

Китайцы рассказали о большом вреде популярной привычки

13.06.24 10:01

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 522 810 солдат

Фото и Видео
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.