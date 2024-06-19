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Новости > США угрожают Китаю новыми санкциями за поддержку РФ

США угрожают Китаю новыми санкциями за поддержку РФ

Агата Кловская
19.06.24 10:55
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США угрожают Китаю новыми санкциями за поддержку РФ

США при необходимости готовы ввести новые санкции против третьих стран за поддержку России, чтобы сдержать давление и в конечном счете положить конец агрессии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Помимо прочего, мы рассматриваем страны, поддерживающие российскую оборонно-промышленную базу, позволяющую России продолжать войну, в частности Китай. Как ясно дал понять президент Байден, мы действительно обеспокоены не тем, что Китай поставляет оружие в Россию — этого они не делают», — сказал Блинкен.

По его словам, Пекин оказывает важнейшую поддержку российской оборонной промышленной базе. Около 70% импортируемых россиянами станков поступают из Китая, 90% микроэлектроники — из Китая, что позволяет России поддерживать военную машину и продолжать войну.

«Этому нужно положить конец. И мы все делаем и будем делать для этого», — подчеркнул Блинкен.

Напомним, Вашингтон призвал Пекин не помогать Москве.

Тэги: США, Китай, санкции

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