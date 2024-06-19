Ученые впервые увидели, как «пробуждается» черная дыра в реальном времени

Впервые в истории ученым удалось наблюдать за тем, как «пробуждается» черная дыра в реальном времени. Об этом информирует Европейская южная обсерватория.

Сообщается: «Астрономы стали свидетелями изменений, никогда ранее не наблюдавшихся в галактиках. Вероятно, это результат внезапного пробуждения массивной черной дыры в ее центре».

Указывается, что в конце 2019-го года специалисты зафиксировали, как галактика SDSS1335+0728 внезапно стала излучать больше света, чем раньше, при этом этот феномен оказался длительным – свет продолжил становиться ярче вплоть до настоящего времени.

Предполагается, что всему виной «пробуждение» расположенной в центре этой галактики массивной черной дыры, которая начала поглощать большое количество газа вокруг себя.

Также говорится о том, что схожий процесс может начаться в массивной черной дыре Стрелец A, расположенной в центре галактики Млечный Путь, где находится Земля, однако неизвестно, какова вероятность такого сценария.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.