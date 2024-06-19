Трамп посмеялся над умственными способностями Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп продолжает унижать нынешнего главу государства Джо Байдена. Очередные нападки политик сделал на встрече со своими сторонниками в штате Висконсин.

Он заявил, что своим неадекватным поведением лидер страны опозорил США на саммите G7.

Было сказано: «Джо Байден позорит нас на мировой арене. В эти выходные он превратил США в насмешку по всему миру».

Дональд Трамп добавил: «Теперь он винит в этом искусственный интеллект. Говорит, что СМИ представляют все так, будто он не знает, где находится. Потом Барак Обама уводил его за руку, будто он ребенок. Он мог бы помягче сделать это, не так резко. Теперь люди Джо Байдена очень расстроены из-за этого инцидента».

Ранее появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике.