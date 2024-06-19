Жертвами жары в Саудовской Аравии стали сотни паломников

Страшная жара унесла жизни 577 паломников в Саудовской Аравии во время хаджа, который проходит с 14 по 19 июня. Это подтверждают местные власти.

Трупы доставили в морг района Мекки Аль-Муайсема.

Большинство погибших приехали из Египта, Иордании и Туниса.

Чиновники говорят: «Незарегистрированные паломники вызвали большой хаос в лагерях египетских паломников, что привело к коллапсу в работе служб. Люди долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров».

Накануне температура воздуха в Мекке достигала 45-52 градусов тепла.

Более 2,7 тысяч людей получили тепловые удары.

Ранее ученые доказали, что жара «убивает» сердце.