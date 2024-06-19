ООН обвинила Израиль в нарушении законов войны

Появился доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации в Секторе Газа. Израиль обвинили в нарушении законов войны.

В документе сказано: «Обязательство выбирать средства и методы ведения войны, которые предотвращают или, по крайней мере, сводят к минимуму, насколько это возможно, ущерб, наносимый гражданскому населению, по-видимому, систематически нарушалось в ходе кампании бомбардировок Израиля».

Эксперты охватили период с октября по декабрь прошлого года.

Указывается, что серия израильских ударов, проиллюстрированная шестью инцидентами, указывает на то, что ЦАХАЛ неоднократно нарушал основополагающие принципы законов войны.

Также сообщается: «Незаконное нацеливание, совершаемое в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население в соответствии с государственной политикой, также может повлечь за собой совершение преступлений против человечности».

Резюмируется, что Израиль не дал никаких объяснений самым смертоносным бомбардировкам по прошествии нескольких месяцев, несмотря на публично данные обещания.

Ранее Байден рассказал, будет ли Израиль нападать на Россию.