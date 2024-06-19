Оккупанты обезглавили бойца ВСУ в Донецкой области

Российские оккупанты обезглавили украинского военного в Донецкой области. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в соцсети Х.

По его словам, получена информация, что российские командиры приказали своим солдатам не брать в плен украинских военных и убивать их путем обезглавления.

«Факт обезглавления украинского защитника зафиксирован в Донецкой области», — заявил Костин.

Он подчеркнул, что это — очередное доказательство, что военные преступления россиян — не единичные инциденты, а стратегия российского режима. Преступные приказы отдавались на уровне руководства батальона и роты российских оккупантов.

В свою очередь, Офис генпрокурора уточнил, что во время проведения аэроразведки в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль ВСУ. На нем находилась отрезанная глава украинского бойца.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).

Напомним, российский военный ножом отрезал голову пленному украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.