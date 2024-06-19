Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Известный уролог уверяет, что длина полового члена в Великобритании выросла более чем на сантиметр за пару лет

Известный уролог уверяет, что длина полового члена в Великобритании выросла более чем на сантиметр за пару лет

Агата Кловская
19.06.24 01:21
64
Известный уролог уверяет, что длина полового члена в Великобритании выросла более чем на сантиметр за пару лет

Известный британский уролог Ричард Вини из больницы Королевы Елизаветы в Бирмингеме сообщил пикантную новость. По его словам, статистика гласит, что длина полового члена в стране выросла почти на 10% с 2022-го по 2024-й год.

Специалист говорит, что причиной такой аномалии может быть рост популярности препаратов для лечения диабета и ожирения – «Оземпик» и «Вегови».

Уверяется, что размер пениса в Великобритании вырос за это время на 1,16 сантиметра.

Уточняется, что такие цифры были собраны интернет-аптекой NowPatient.

Впрочем, эксперт не исключает, что многие мужчины попросту преувеличивали размер своего достоинства.

Он отметил также, что длина пениса зависит от этнической принадлежности людей и их возраста.

Медик добавил: «Когда мужчины теряют вес, их пенисы кажутся больше».

Ранее американцы узнали о здоровье женщин кое-что пикантное.

Тэги: Великобритания, мир, курьезы, мужчины

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.06.24 00:02

Найден необычный способ предсказать инфаркт и инсульт

18.06.24 23:40

Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow

18.06.24 16:39

РФ готовит новое наступление в Харьковской области

18.06.24 15:34

В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

18.06.24 15:23

В Ростовской области были атакованы сразу две нефтебазы

18.06.24 14:43

В Минобороны объяснили, обязательно ли нужен штрих-код в военном билете

18.06.24 14:19

В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку

18.06.24 13:44

В Минобороны объяснили, почему QR-код в Резерв+ пока появился не у всех

18.06.24 13:18

На Львовщине работника ТЦК ударили тяжелым предметом по голове, он в больнице

18.06.24 16:39

РФ готовит новое наступление в Харьковской области

18.06.24 15:34

В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

18.06.24 15:23

В Ростовской области были атакованы сразу две нефтебазы

18.06.24 12:56

Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

18.06.24 12:07

«Укрэнерго» отменило отключения света до обеда

18.06.24 11:52

В Резерв+ запустили важное обновление

18.06.24 10:53

В Белом доме сказали, когда Украина станет полноценным членом НАТО

18.06.24 10:44

«Укрэнерго» анонсировало круглосуточные отключения света

18.06.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 528 620 солдат

17.06.24 18:01

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии на старте Евро-2024

12.06.24 11:08

Стало известно о масштабах разрушения медицинской инфраструктуры в Украине за годы войны

12.06.24 16:52

Американцы поведали, как правильно есть темный шоколад

13.06.24 15:37

Ученые рассказали, как космическое облако заморозило Землю

12.06.24 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 521 830 солдат

13.06.24 09:38

«Укрэнерго» опубликовало график отключений света на 13 июня

12.06.24 14:16

Австралийцы поведали о небывалой пользе листовой зелени

14.06.24 16:53

Американцы поведали об опасности одиночества для здоровья

12.06.24 11:01

В Украине значительно «помолодели» инсульты

12.06.24 13:32

Ученые рассказали о смертельной опасности энергетических напитков

13.06.24 16:21

Британцы назвали элементарный способ снизить тревожность

Фото и Видео
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.