Известный уролог уверяет, что длина полового члена в Великобритании выросла более чем на сантиметр за пару лет

Известный британский уролог Ричард Вини из больницы Королевы Елизаветы в Бирмингеме сообщил пикантную новость. По его словам, статистика гласит, что длина полового члена в стране выросла почти на 10% с 2022-го по 2024-й год.

Специалист говорит, что причиной такой аномалии может быть рост популярности препаратов для лечения диабета и ожирения – «Оземпик» и «Вегови».

Уверяется, что размер пениса в Великобритании вырос за это время на 1,16 сантиметра.

Уточняется, что такие цифры были собраны интернет-аптекой NowPatient.

Впрочем, эксперт не исключает, что многие мужчины попросту преувеличивали размер своего достоинства.

Он отметил также, что длина пениса зависит от этнической принадлежности людей и их возраста.

Медик добавил: «Когда мужчины теряют вес, их пенисы кажутся больше».

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