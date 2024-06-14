Синоптики предупредили, что украинцев ждут дождливые выходные

Грядущие выходные в Украине будут дождливыми. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра на ближайшие дни.

Эксперты небесной канцелярии поведали о том, что в субботу, 15 июня, по всей стране кроме западных областей пройдут дожди с грозами. Днем в южных, восточных и большинстве центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с, на юго-востоке страны значительные дожди. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 13-18, в западных областях 7-12 тепла. Днем плюс 19-24, в восточных областях 25-29 тепла.

В Киеве завтра прогнозируется кратковременный дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 21-23 тепла.

Информируется также, что в воскресенье, 16 июня, в Украине кроме западных областей пройдут грозовые дожди, в южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 12-17, днем 22-27 тепла. В восточных областях ночью плюс 15-20, днем 25-30 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью местами, а днем повсеместно пройдет дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.

Ранее синоптик рассказала, каким будет это лето в Украине.