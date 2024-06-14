Трамп хочет публично унизить Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп продолжает издеваться над нынешним главой государства Джо Байденом. В интервью YouTube-каналу Impaulsive политик заявил, что хочет, чтобы его оппонент провел дебаты стоя.

Он отметил: «CNN хотели сидячий формат дебатов, но мне это не понравилось, я хочу, чтобы мы стояли. Думаю, я выиграл этот спор».

Ранее были согласованы два раунда дебатов накануне президентских выборов: первые пройдут на телеканале CNN 27 июня, а еще одни состоятся 10 сентября на ABC.

Ранее Байден начал «мутить воду» вокруг дебатов с Трампом.