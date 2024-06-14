Трамп резко высказался по поводу помощи Украине

Конгрессмен Мэтт Гетц сделал резонансное заявление. Он опубликовал его в социальной сети Х.
По его словам, экс-президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине во время войны.
Отмечается, что встреча прошла накануне, в четверг, 13 июня, на Капитолийском холме.
Политик написал: «Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине».
Добавляется: «Дональд Трамп, критикующий помощь Украине в лицо спикеру палаты представителей Майку Джонсону, это эпично».
Также отмечается, что бывший глава государства сказал, что «Украина никогда не поможет США».
Ранее Трамп назвал свои отношения с Путиным «очень хорошими».