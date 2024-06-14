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Новости > Озвучен уровень безработицы в Секторе Газа

Озвучен уровень безработицы в Секторе Газа

Агата Кловская
14.06.24 10:42
135
Озвучен уровень безработицы в Секторе Газа

В Секторе Газа сложилась ужасающая ситуация. Подробности поведал министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.

Он рассказал о безработице.

Было сказано: «Экономическая активность нарушилась из-за сокращения денежных поступлений вследствие того, что израильская сторона присваивает причитающиеся Палестине налоговые поступления, а также из-за утраты порядка полумиллиона рабочих мест с октября прошлого года».

Чиновник добавил: «Безработица сейчас возросла до 32% на Западном берегу и до 75% в Секторе Газа».

Ранее в ООН сделали важное заявление по поводу судьбы Палестины.

Тэги: мир, Израиль, война, Сектор газа, Палестина

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