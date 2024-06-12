Франсуаза Арди: умерла легенда французского шансона

В «Укрэнерго» обновили график отключения света на 12 июня
Киев заливает дождем, есть проблемы с транспортом
Байден одобрил отправку в Украину очередной системы Patriot, — NYT
Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 521 830 солдат
Россия пригрозила бить по F-16, которые Украина будет хранить за границей
Шольц пообещал Украине больше ПВО и ракет
Швейцария объявила окончательное количество участников Саммита мира
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 520 850 солдат
Ночью силы обороны поразили российские С-300 и С-400 в Крыму