Франсуаза Арди: умерла легенда французского шансона

Умерла легенда французского шансона Франсуаза Арди. Певице было 80 лет.

Франсуаза Арди считается одной из ведущих исполнительниц музыкального стиля «йе-йе» и эталоном моды 1960-х годов. Арди была лицом таких модных домов, как Chanel, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent и André Courrèges.

Многие годы Франсуаза Арди боролась с лимфомой, а в 2019 году у неё был обнаружен рак гортани.