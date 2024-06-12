Ученые обнаружили новый вид рыб

Ученые открыли новый вид растительноядных рыб из семейства пираний. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые официально назвали его Myloplus sauron, в честь Саурона, поскольку его круглое тело и характерные оранжево-черные отметки очень похожи на печально известный злой глаз вымышленного персонажа из Властелина колец Джона Толкина.

Новый вид растительноядных рыб семейства пираний, кроме ярких пятен на теле, имеет зубы, похожие на человеческие. Такая особенность обусловлена ​​вегетарианской диетой рыбы.

Myloplus sauron встречаются только в бассейне реки Синга, бразильского притока Амазонки, содержащей более 600 видов рыб, в том числе более 70 видов, не встречающихся больше нигде в мире.

Напомним, ученые узнали о слонах кое-что любопытное.